Samsun'da seyir halindeki otomobil alev aldı
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmının alev alması sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halinde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bedirhan D. yönetimindeki 55 AJP 137 plakalı otomobil, Emirefendi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.