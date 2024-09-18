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Samsun'da Servis Şoförlerine Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Samsun'da, servis şoförleri ve rehber personeline yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, trafik kuralları ve öğrenci indirme-bindirme kuralları hakkında bilgiler verildi.

Samsun'da servis şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mesut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Melih Erdem ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda düzenlenen toplantıya okul servisi sürücüleri katıldı.

Sürücülere Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında genel trafik kuralları ile öğrenci indirme ve bindirme kurallarıyla ilgili bilgi verildi.

Eğitimde şoförlerin, rehber personelin ve servis araçlarının taşıması gereken kriterler, emniyet kemeri kullanımı ve çocukların koordine edilmesi konuları anlatıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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