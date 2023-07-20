Samsun'da servis minibüsü kaza yaptı: 19 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi ve 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobille çarpışan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 55 C 6531 plakalı servis aracı, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde aynı yönde seyreden Büşra A'nın kullandığı 34 DB 2631 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, sürüklenerek yol kenarında park halindeki 55 C 6043 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile serviste bulunan Samet Ş, Volkan A, Onur Ö, Yasin E, Fatih A, Ayla S, Hande D, Elif D, Hakan B, Olcay S, Sefa B, Yaşar Can T, Sefa A, Mahmut A, Hacahmet C, Emine D, Murat Ö. ve Mehmet Ç. yaralandı.
Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.