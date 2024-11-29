Samsun'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Ele Geçirildi
Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu bulunan şüpheli E.B. gözaltına alındı.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Araçta arama yapan polis, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü E.B. (32) emniyete götürüldü.