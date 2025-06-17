Samsun'da Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan Y.T. (23), M.B. (24) ve M.A.S. (27) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel