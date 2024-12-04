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Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 632 Paket Ele Geçirildi

Samsun'da Sentetik Ecza Operasyonu: 2 Bin 632 Paket Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan bir zanlının evinde 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un merkez Canik ilçesinde 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 2 bin 632 sentetik ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.E. (23) emniyete götürüldü. ??????

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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