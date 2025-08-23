Samsun'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 171 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 171 bin 824 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde B.T'ye (30) ait ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, bir depoda sentetik ecza hapı sayımı yapan şüphelilere ait görüntülere ulaştı.

Görüntülerde yer alan Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö'yü (19) kimlikleri tespit edilerek, elde edilen görüntülerin dijital incelemesi sonucunda depo adresi belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 152 bin sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ile ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Soruşturmanın devamında B.T'nin Kavak ilçesindeki babaannesine ait eve düzenlenen operasyonda ise 19 bin 824 sentetik ecza hapı bulundu.

Operasyonda, şüpheliler B.T, Ş.D, O.İ, Y.E.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.T. (28) yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.