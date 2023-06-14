Samsun'da selin vurduğu Canik ilçesinde belediye hijyen paketi desteği sağlıyor

Canik Belediyesi, şiddetli yağışlardan etkilenen ailelere hijyen destek paketi sağlıyor. Ekipler, içerisinde genel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı hijyen destek paketlerini ailelerin evlerine ulaştırarak kendilerine teslim ediyor.

Samsun'da selin vurduğu Canik ilçesinde belediye, selden etkilenen ailelere hijyen paketi desteği sağlıyor.

Canik Belediyesi, hazırladığı hijyen destek paketlerini şiddetli yağışlardan etkilenen ailelere ulaştırıyor. Ekipler, içerisinde genel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı hijyen destek paketlerini ailelerin evlerine ulaştırarak kendilerine teslim ediyor.

Canik'te ekipler teyakkuz halinde

Şiddetli yağışlardan etkilenen ailelere hijyen destek paketlerinin ekipler tarafından ulaştırıldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Şehrimizde yoğun yağışların etkisini gösterdiği ilk andan itibaren ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepleri hızla yerine getiriyoruz. İlçemizde sağanak yağışlardan etkilenen ailelerimize hazırladığımız hijyen destek paketlerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz, içerisinde genel temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yer aldığı paketleri ailelerimize hızla ulaştırarak evlerinde teslim ediyor. 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz. İlçemizde ilerleyen günlerde devam etmesi beklenen sağanak yağışlara karşı gerekli tüm tedbirlerimiz aldık" dedi. - SAMSUN