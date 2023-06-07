Samsun'da Selin Ardından Bafra'da Hasar Tespit Çalışmaları Yürütülüyor

Samsun'da yaşanan selin ardından Bafra ilçesinde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Bafra Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sel nedeniyle bazı köyleri birbirine bağlayan köprülerde hasar oluştuğu belirtildi. AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da incelemede bulundu.

Samsun'da yaşanan selin ardından Bafra ilçesinde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor.

Bafra Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sağanak nedeniyle kanal ve derelerde su seviyesinin yükselmesine bağlı oluşan sel nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ın incelemede bulunduğu aktarılan açıklamada, taşkın nedeniyle bazı köyleri birbirine bağlayan köprülerde hasar oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kılıç, "Allah'a şükür, ilçemizde sel nedeniyle can kaybı yaşamadık. Milletvekilimiz Sayın Orhan Kırcalı ile Ozan, Yeraltı, Kolay, İnözükoşaca ve Kapıkaya mahallelerimizde afetin boyutunu inceledik, hasarlarımızı tespit ettik. Onlar için hız kesmeden çalışmalarımıza başlayacak, afetin izlerini düzelteceğiz. Fen ve temizlik işleri ekiplerimiz sahada gerekli tedbirleri alarak çalışmalarına devam ediyor. Bizler de hayatı normal akışına döndürmek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.