Samsun'da sağanak yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Tramvay seferleri de durdu.

Samsun'da sel...Yollar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı

SAMSUN - Samsun'da sağanak yağış sele sebep olurken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da saat 18.00 sıralarında etkisini artıran sağanak yağış sele sebep oldu. Atakum ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Karayolları arasında sel suları etkili oldu ve cadde ile sokaklar göle döndü. Tramvay seferleri de durdu. İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu da göle dönerek araçlar güçlükle ulaşım sağladı.