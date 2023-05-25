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Samsun'da Sel: Vezirköprü-Havza Yolu Trafiğe Kapandı

Samsun'da Sel: Vezirköprü-Havza Yolu Trafiğe Kapandı

Güncel Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sel suyunun dolduğu Vezirköprü-Havza kara yolu trafiğe kapatıldı, sürücüler çevre yoluna yönlendirildi. Sel nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunun çevresindeki 2 fabrika ile 4 samanlığı da su bastı. Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden sonra yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından sel meydana geldi.

Sel suyunun dolduğu Vezirköprü-Havza kara yolu trafiğe kapatıldı, sürücüler çevre yoluna yönlendirildi.

Sel nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunun çevresindeki 2 fabrika ile 4 samanlığı da su bastı.

Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel

Vezirköprü Samsun Güncel Haberler

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