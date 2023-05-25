Samsun'da Sel: Vezirköprü-Havza Yolu Trafiğe Kapandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sel suyunun dolduğu Vezirköprü-Havza kara yolu trafiğe kapatıldı, sürücüler çevre yoluna yönlendirildi. Sel nedeniyle Vezirköprü-Havza kara yolunun çevresindeki 2 fabrika ile 4 samanlığı da su bastı. Ekipler yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı.