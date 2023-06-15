Samsun'da sel ve su baskını nedeniyle oluşan zarar tespiti çalışmaları sürüyor

Samsun Valiliğince, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde meydana gelen sel ve su baskınları sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Samsun Valiliğince, sağanak nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde meydana gelen sel ve su baskınları sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 5 Haziran'da il genelinde yerel su baskınlarına, ulaşımda aksamalara ve hasarlara sebebiyet veren kuvvetli yağışların ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, hasar tespit çalışmalarıyla ilgili afetten etkilenen vatandaşların dilekçe yoluyla Atakum, Ladik, Canik, İlkadım, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Havza, Salıpazarı ve Ayvacık kaymakamlıklarına yaptığı başvuruların Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ulaştırıldığını belirtti.

Başvuruların 367'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne, 376'sının İl Defterdarlığına, 447'sinin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletildiğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"AFAD İl Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildi. 4123 sayılı Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun gereğince Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, İller Bankası 16. Bölge Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Defterdarlığı tarafından Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs, Havza, Vezirköprü, Kavak, Ladik, Terme, Salıpazarı, Çarşamba, Ayvacık, Canik, Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerimizde belediyelere ait yol, köprü, menfez, istinat duvarı ve benzeri yapılarda meydana gelen hasarların tespiti yapıldı."

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından da 172 mahalleye ait farklı lokasyonlarda sel felaketinde meydana gelen olumsuzlukların ortadan kaldırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Dağlı, "SASKİ tarafından ilimiz genelinde zarar gören 5 bin 151 metre içme suyu, 562 metre kanalizasyon, 72 metre yağmur suyu hattı, iki noktada ıslah edilmiş derenin perde duvarı, 4 su alma yapısı, 53 muayene bacası yenilenmiştir. Ayrıca 7 bin 540 metre atık su, 7 bin 870 metre yağmur suyu hattı, 2 bin 138 ızgara temizliği yapılmış, 7 noktada zarar gören pompa, motor ve trafo yenilenmiş, muhtelif mahallelere su tankeri ile 406 sefer içme suyu temin edilmiştir." ifadesini kullandı.

Dağlı, DSİ tarafından il genelinde iş makineleri, kamyonlar ve taşıtlar dahil 37 araçla kanal temizliği ve sedde onarım çalışmalarının sürdürüldüğünü vurgulayarak YEDAŞ Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından 10 ilçedeki 38 enerji arızasına müdahale edilerek yeniden enerji sağlandığına dikkati çekti.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce il genelinde 14 farklı noktada çökelti temizliği yapıldığı ve su taşkınlarına müdahale edildiğini aktaran Dağlı, şöyle devam etti:

"Samsun-Ordu yolu üzerindeki Terme Köprüsü, Miliç-1 ve Miliç-2 köprülerinde makineler ile olası taşkınlara karşı önlem alınmış, Karaboğaz Köprüsü'nde de dere yatağından malzeme alınarak müdahalede bulunulmuştur. Havza- Vezirköprü arasında bulunan Köprübaşı Köprüsü'nün temellerinde ve dere yatağında meydana gelen oyulmalara karşı dere yatağında düzenleme çalışmalarına ve tahkimat imalatlarına başlanılmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Canik Gülsan Sanayi Sitesi'nde 137 iş yeri ve 21 konutun, Ladik ilçesinde 22 konut ve 2 iş yerinin, Vezirköprü ilçesinde 25 konut ve 3 ahırın, Atakum ilçesinde 4 konutun, Bafra ilçesinde 37 konut, 5 depo ve 1 ahırın, 19 Mayıs ilçesinde 2 konutun, İlkadım ilçesinde ise 4 konut ve 1 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Hasar keşif komisyon üyeleri çalışmalarını Ladik, Vezirköprü, Kavak, Çarşamba, Salıpazarı, Terme, Ayvacık, Bafra, Alaçam, Yakakent, 19 Mayıs ilçelerinde tamamlamış, İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde ise sürdürmektedir."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Vezirköprü, Havza, Ladik, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 bin çiftçiye ait 11 bin 230 dekar tarım arazisinde hasar oluştuğunu, 39 büyükbaş ile 120 arılı kovanın da telef olduğunun belirlendiğini anlatan Dağlı, Defterdarlık tarafından il genelinde toplam 1014 zarar tespiti yapıldığını, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Dağlı, 13 Haziran'da kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarına da ivedilikle başlandığını vurgulayarak "Yaralar en kısa sürede sarılacak. Tüm Samsunlu hemşehrilerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.