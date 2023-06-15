Samsun'da sel felaketinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yeri nakledilecek

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sel ve su baskınlarına yönelik hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, il genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede, 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildiğini açıkladı.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, 5 Haziran'da meydana gelen sel ve su baskınlarına yönelik hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İl genelinde heyelan ve kaya düşmesi afetlerine ilişkin 38 mahallede, 47 lokasyonda yapılan incelemeler neticesinde 22 konut, 3 ahır ve 1 iş yerinin nakline karar verildi" dedi. Vali Dağlı, 13 Haziran'daki sel ile ilgili de çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada 5 Haziran'da selin vurduğu kentte, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtti. Afetten etkilenenlerin dilekçe yoluyla Atakum, Ladik, Canik, İlkadım, Terme, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba, Havza, Salıpazarı ve Ayvacık kaymakamlıklarına yaptığı başvuruların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ulaştırıldığını ifade eden Vali Dağlı, başvuruların 367'sinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'ne, 376'sının İl Defterdarlığı'na ve 447'sinin de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne iletildiğini söyledi.

Vali Dağlı, 13 Haziran'da yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.