Samsun'da sel felaketi: Yaralar sarılıyor

Samsun ve ilçelerinde yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel felaketi sonrası ekipler temizlik çalışmalarına başladı. Kırsal mahallelerde hasar tespiti yapılırken, en fazla yağışın Salıpazarı ilçesine düştüğü belirtildi.

SAMSUN ve ilçelerinde sele neden olan sağanağın ardından yaralar sarılmaya başlandı. Ekipler temizlik çalışmalarını özellikle kırsal mahallelerde yoğunlaştırırken, hasar tespitinin de kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Kent genelinde dün sabah saatlerince etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sağanak İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy, Ladik, Bafra, Salıpazarı, Terme, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde sele neden oldu. Ladik ilçesinde hayvanlarını köprüden geçirmek isterken dengesini kaybedip düşen Şükrü Köksal, hayatını kaybetti. Sel bazı kırsal mahallelerden hasara yol açtı. Tarım alanları su altında kaldı.

Öte yandan, dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzlukların giderilmesi için hasar tespiti çalışmalarına başlanıldı.