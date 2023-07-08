Üye Girişi
Haberler
Samsun'da Sel Felaketi: Bir Kişi Suya Kapıldı

Samsun'da Sel Felaketi: Bir Kişi Suya Kapıldı

Güncel Haberler

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Abdal Deresi'nin su seviyesi yükseldi. 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın suya kapıldığı şüphesiyle arama çalışmaları başlatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin sele kapıldığı ihbarı üzerine ekipler, arama çalışması başlattı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Aşağımusalla Mahallesi'nden geçen Abdal Deresi'nin su seviyesi yaklaşık 4,5 metreye yükseldi.

Son olarak akşam saatlerinde dere kenarında görülen, daha sonra kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Türkan Yılmaz'ın suya kapıldığı şüphesiyle ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar, AFAD'a bağlı Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü ile UMKE ekipleri sevk edildi.

Yılmaz'ın bulunması için dere içinde ve çevresinde çalışma başlatıldı.

Çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title