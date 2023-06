Samsun'da sel felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'da yaşanan sağanak sonrası oluşan sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezi ve ilçelerinde meydana gelen selin ardından yaralar sarılmaya başlandı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, selde mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek, 'Bir an önce yaralar sarılıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

SAMSUN'un kent merkezi ve ilçelerinde dün meydana gelen sağanak sonrası oluşan selin ardından bugün yaralar sarılmaya başlandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği ve Salıpazarı ilçesinde metrekareye düşen 231,2 kilogram yağışın ardından bugün vatandaşları ve esnafı ziyaret eden AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da selde mağdur olan vatandaşları ziyaret ederek, 'Bir an önce yaralar sarılıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Kent genelinde dün sabah saatlerince etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeleri, sokakları ve bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Göçük ve yıkılan duvarların altında kalan araçlar hasar gördü. Samsun'un İlkadım, Canik, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde, bugün sağanak sonrası oluşan sel etkisini yitirmeye başlarken, kırsal ilçelerde sağanak yağış zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.

SALIPAZARI'NA 231,2 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Kent merkezi, Ladik, Bafra, Salıpazarı, Terme, 19 Mayıs ve Kavak ilçelerinde etkili olan sağanak kırsal mahallelerde hasara neden oldu. Ladik ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ve Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Salıpazarı ilçesine bir günde metrekareye 231,2 kilogram yağış bırakarak Samsun'da yaralar sarılıyor. Kırsal mahallelerde ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TERME'DE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

Terme ilçesinde sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte sel sularının etkili olduğu Gülsan Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Milletvekili Mehmet Muş, 'Dün özellikle Terme ve Salıpazarı ilçesinde yağış yoğundu. Şu an itibariyle bir sorun gözükmüyor. Suyun yükseldiği yerlerle alakalı temizlikler var. Büyükşehir Belediyemiz, Valilik ve ilgili birimleri iyi koordine oldular. Hızlı bir şekilde suyu ve temizliği yaptılar. Esnafın da temizlik çalışmaları sürüyor. Bina hasarları çok fazla yok. Daha çok malzeme ve ekipmanlarla alakalı sıkıntılar var. Hasar tespit komisyonu var, tespit edecekler. Bir an önce yaralar sarılıp tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Muhtemelen yarından sonra burada haya normalleşecek. Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizliği yapıyor. Yağmur, tepelerden aşağı düzlüğe geliyor. Yağışla beraber o suyu buraya taşıdı. Canik'te de benzer bir durum oldu. Bertaraf edilmiş durumda, inşallah bir daha böyle acılar yaşamayız. Bir an önce esnafımız ayağa kalkacaktır. Burada herhangi bir mağduriyet yaşatılmayacak' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dün kuvvetli sağanak sonrası yaşanan selin neden olduğu olumsuzların giderilmesi için hasar tespiti çalışmalarına başlanıldı. (DHA)