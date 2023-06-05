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Samsun'da sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi

Samsun'da sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi

Güncel Haberler

Samsun'un Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

Samsun'un Ladik ilçesinde sel dolayısıyla bazı vatandaşlar evlerinden tahliye edildi.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Tüfeçidere Mahalesi'nde de yağışın ardından oluşan taşkınlar, hayatı olumsuz etkiledi.

Büyükşehir Belediyesi, Kavak ve Ladik belediyeleri ekipleri, iş makineleri ile mahalleye giderek bazı vatandaşları tedbiren evlerinden tahliye etti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Güncel Haberler

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