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Samsun'da "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği yapıldı

Samsun'da
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Samsun'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım Projesi" kapsamında "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Samsun'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Saygılıyım Projesi" kapsamında "Şehrimi tanıyorum, değerlerimi öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulunca düzenlenen ve İlkadım Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve İlçe Müftüsü Ömer Yay katıldı.

Proje koordinatörü Ahmet Deberoğlu, etkinliğe 3 öğretmen, 63 yedinci sınıf öğrencisi ile Bahçelievler ve Hz Ömer Camisi Diyanet Gençlik merkezlerinin danışmanlarıyla katıldıklarını belirtti.

İlkadım Belediye Başkanı Kurnaz, gençlerin maddi ile mana yönünde aynı anda yürümeleri halinde hem güçlü hem de başarılı olacaklarını ifade etti.

Kurnaz, okulda düzenlenecek yarışmada dereceye giren 10 öğrenciye Samsunspor forması hediye edeceklerini kaydetti.

Müftü Yay da her zaman gençlerin yanında olmaya, onlara rehberlik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Program sonunda öğrenciler, Kurnaz ve Yay'a Filistin bayrağı şeklinde anahtarlık hediye etti.

Etkinlik kapsamında öğrenciler Diyanet Kitapevi'ni ziyaret etti, Medrese Camisi, Saathane Meydanı ve Büyük Cami'yi gezdi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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