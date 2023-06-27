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Samsun'da Şehitlik Ziyareti Yapıldı

Samsun'da Şehitlik Ziyareti Yapıldı

Güncel Haberler

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı. Şehit yakınları, Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına Türk bayrakları ve çiçekler bıraktı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Samsun'da şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitliklere ziyarette bulundu.

Şehitlerin Türk bayraklarıyla donatılan mezarlarındaki çiçekleri sulayan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve mezar başında ağıt yakan şehit yakınları, duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel

Kurban Bayramı Samsun Güncel Haberler

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