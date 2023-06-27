Samsun'da Şehitlik Ziyareti Yapıldı

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti yapıldı. Şehit yakınları, Asri ve Kıranköy mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret ederek, şehitlerin mezarlarına Türk bayrakları ve çiçekler bıraktı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiler.