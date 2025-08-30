Samsun'da şehitler için mevlidi şerif okutuldu

Samsun'da şehitler için mevlidi şerif programı düzenlendi.

Kamu Yararını Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şubesince 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında şehitler ile ahirete irtihal eden yakınları için mevlidi şerif okutuldu, dualar edildi.

Programa İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Koray Yağcı, Kamu Yararını Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği Samsun Şube Başkanı Mustafa Yaşar Koç, emekli polis memurları ile fahri üyeler katıldı.