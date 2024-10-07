Samsun'da Şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı.

Bölücü terör örgütü tarafından 6 Ekim 1986'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Salih Ersin şahadetinin 38 yılında Sarıkaya Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Şehit polis memuru Ersin'in anma programına, şehidin eşi Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve yakınları, Sahra Sıhhiye Okul ve Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin ile Kolay Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Gazi Comba katıldı.

Okunun duaların ardından program sona erdi.