Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı

Samsun'da Şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Salih Ersin kabri başında dualarla anıldı.

Bölücü terör örgütü tarafından 6 Ekim 1986'da düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Salih Ersin şahadetinin 38 yılında Sarıkaya Mahallesi'nde kabrinin başında dualarla anıldı.

Şehit polis memuru Ersin'in anma programına, şehidin eşi Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve yakınları, Sahra Sıhhiye Okul ve Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muzaffer Şahin ile Kolay Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Gazi Comba katıldı.

Okunun duaların ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik samsun Güncel Bafra

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Ünlü market zinciri banka kuruyor

Ünlü market zinciri banka kuruyor
Discord kapatılacak mı? Discord ne zaman kapatılacak? Yemekteyiz Semih kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Semih Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Süleyman kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman Şen kaç yaşında, nereli? Discord olayı ne? Yemekteyiz Asiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Asiye Sarıca kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Züleyha kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Züleyha Şehitoğlu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Nazmiye kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nazmiye kaç yaşında, nereli? KPSS ortaöğretim branş sıralaması 2024! BARAJ DOLULUK ORANI 7 EKİM | İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar? Ankara'da barajlarin doluluk oranı nedir 2024? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.