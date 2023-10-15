Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu

Samsun'un Havza ilçesinde, 2019 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde, 2019 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından Havza Belediyesinin katkıları ile Sondaj Mahallesi'ndeki evlerinde düzenlenen mevlitte, Yavan ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlide, şehidin ailesi ve yakınları ile Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ve vatandaşlar katıldı.