Samsun'da şehit aileleri ve gaziler için aşure etkinliği

Samsun'da şehit aileleri ve gaziler için aşure etkinliği
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Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi aşure etkinliğe düzenledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi aşure etkinliğe düzenledi.

Dernek binası önünde şehit aileleri ve gazi yakınlarıyla, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Dernek Başkanı Arife Gülal, şehitlerin ve gazilerin aziz hatırasını yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek amacıyla etkinliğini düzenlediklerini ifade ederek, "Halkımızın gösterdiği ilgi ve dualar bizlere güç veriyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Teğmen Mücahit Serkan Köklü de katılım gösterdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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