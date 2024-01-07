Üye Girişi
Haberler

Samsun'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çadır Mahallesi'nde bir traktör şarampole devrildi. Traktörün sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Çadır Mahallesi'nde Murat Yer idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Güncel

İlkadım Samsun Samsun Yaralanma Kaza Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title