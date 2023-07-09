Samsun'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı.
Şaban Civan yönetimindeki 55 JR 858 plakalı otomobil, Enegazi Mahallesi Sakızcı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel