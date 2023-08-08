Samsun'da şarampole devrilen minibüste yaralanan fındık işçileri taburcu edildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan fındık işçileri, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazada hafif yaralanan ve hastaneye sevk edilen 13 kişiden 7'si ayakta yapılan tedavilerinin, 4'ü ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Fındık bahçesinde çalışmaya gittikleri öğrenilen vatandaşların, ilçeye bağlı mahallelerde yaşadıkları belirtildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde şarampole devrilen minibüste yaralanan fındık işçileri, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Oktay Z. idaresindeki 55 RM 466 plakalı minibüs, iddiaya göre, Çarşamba-Ayvacık karayolu Gökçeli mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen bir vatandaşa çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrilmişti.

Kazada, hafif yaralanan ve hastaneye sevk edilen 13 kişiden 7'si ayakta yapılan tedavilerinin, 4'ü ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Fındık bahçesinde çalışmaya gittikleri öğrenilen vatandaşların, ilçeye bağlı mahallelerde yaşadıkları öğrenildi.