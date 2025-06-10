Samsun'da Sandalı Alabora Olan 3 Kişi Kurtarıldı

Samsun'da Sandalı Alabora Olan 3 Kişi Kurtarıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir sandalın alabora olması sonucu denize düşen 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Olayda can yeleği giyen 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, sandalları alabora olup denize düşen 3 kişiyi ekipler kurtardı.

Olay, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, bir sandalın alabora olduğunu ve üzerinde birkaç kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı araştırmada can yelekli 3 kişi ile ters dönmüş sandalı tespit etti. E.M.T. (21), C.A. (23) ile E.C. (23), ekipler tarafından kurtarıldı. 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Sandal kıyıya çekilirken, 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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