Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

SAMSUN'da, kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir sürücünün, kaçmak isterken otomobili ile yayaya çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı. Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı.Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.