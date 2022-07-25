Samsun'da saman yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı Samsun'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Samsun'da devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Ayhan Köroğlu (51) yönetimindeki 66 HP 833 plakalı saman yüklü tır, Samsun-Ankara yolu Gürgendağı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp devrildi. Tırda bulunan samanlar yola savruldu. Kazada yaralanan Köroğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel Güncel Haberler

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