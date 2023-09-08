Samsun'da sahte yumuşatıcı ve sinek ilacı operasyonu

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 150 bin TL değerinde 2,5 ton sahte yumuşatıcı ve 53 adet sahte sinek ilacı ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda dün saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir iş yeri ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, 150 bin TL değerindeki, 1744 adet ve 2,5 ton sahte yumuşatıcı ve 53 adet sahte sinek ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili Ö.B. ve B.K., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Soruşturma sürüyor.