Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler

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Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda taklit ve faturasız temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda taklit ve faturasız temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de N.A'ya (30) ait depo ile ikamette faturasız, taklit temizlik malzemesi bulunduğu ve satıldığı bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi, Suç Araştırma Timi ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, imalathaneye çevrilen adrese gitti.

Burada yapılan aramada, faturasız ve taklit olduğu anlaşılan, 316 boş deterjan ambalajı, 170 kilogram toz deterjan, 250 kilogram sanayi tuzu, sahte deterjan yapımında kullanılan 133 kilogram madde ve 3 kilogram kimyasal madde, terazi, ambalaj makinesi, 3 kürek, sahte sıvı deterjan ambalajı ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Yeni Mahalle Hisarcık Samsun Canik Güncel Haberler

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