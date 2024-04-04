Üye Girişi
Haberler

Samsun'da sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde sahte polis rozetiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) doğrultusunda yaptıkları uygulamada şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta ve şüpheli 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada sahte polis rozeti, ?2 ruhsatsız tabanca, havalı tabanca, teleskopik cop, ?3 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile 2 elektronik sigara, uyuşturucu kullanım aparatları,? esrar öğütme aleti, hassas terazi, ?7 kesici alet ve ?8 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, "Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçu kapsamında emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Yakakent Samsun Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 4 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! Yağmur Sarnıç'tan Survivor Yunus Emre'nin eşine olay suçlamalar! Yağmur Sarnıç hangi iddialarda bulundu? Beria Özden iddialara cevap verecek mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yıl yapılacak? Kadir Gecesi'nde ne oldu, önemi nedir? Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadisler! CUMA VE KADİR GECESİ MESAJLARI 2024! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler? Adet olan kadın kadir gecesinde ne yapmalı? Adetliyken Kadir Gecesinde hangi dualar okunur? Kadir gecesinde hangi dua okunur? Kadir gecesi mesajları 2024! Kadir gecesinde nasıl mesaj atılır? Kadir gecesi ne zaman? YARIN KADiR GECESİ Mİ? Kadir Gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Tekirdağ bayram namazı saat kaçta 2024? Tekirdağ bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sivas Bayram namazı saat kaçta 2024? Sivas bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Sakarya bayram namazı saat kaçta 2024? Sakarya bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Kadir Gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kadir Gecesinde ne namazları kılınır? Bayram namazı saat kaçta 2024? Sinop bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Ordu bayram namazı saat kaçta 2024? Ordu bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title