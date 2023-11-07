Samsun'da Sahte Plaka İmalathanesine Operasyon

Samsun'da sahte plaka imalathanesine operasyon: 2 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da, Avrupa press plakaolarak bilinen sahte plaka imalatına düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik yapılan çalışmalarda sahte plaka imalathanesine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, Avrupa press plakaolarak bilinen, büyük ve kalın yazı karakterleri kullanılarak, daha dikkat çekici görünümlü plakaların basıldığı tespit edilen yasa dışı bir basım atölyesinde ve şahısların araçlarında yapılan aramalarda 1 adet sahte mühür basım makinesi, 1 adet plaka baskı pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 90 adet basılı APP plaka, 486 adet boş plaka levhası, 196 adet harf kalıbı, 154 adet rakam kalıbı ele geçirildi. Olayla ilgili H.T. ve A.B. gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan H.T. ve A B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.