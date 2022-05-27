Samsun'da sahte parayla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı - Haberler

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Samsun'da sahte parayla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da sahte parayla yakalanan yabancı uyruklu tutuklandı

Samsun'da sahte parayla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Samsun'da sahte parayla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yabancı uyruklulara yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada ekipler, 55 MA 2372 plakalı araçta yaptıkları aramada, 100 dolarlık 8 ve 50 dolarlık 65 sahte banknot ele geçirdi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Samsun, Güncel, Haberler

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