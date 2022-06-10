Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde sahte parayla alışveriş yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde sahte parayla alışveriş yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

H.Ö'nün Terme ve Çarşamba ilçelerinde işletmelerden alışveriş yaparak sahte para verdiği bilgisini alan ekipler, şüphelinin aracını tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdukları araçta arama yapan ekipler, 7'si aynı, 1'i farklı seri numaralı 8 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Şüphelinin Terme ilçesinde alışveriş karşılığında işletmeye verdiği aynı seri numaralı 2 100 liralık sahte banknota da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

AA / Recep Bilek - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title