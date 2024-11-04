Samsun'da Sahte Kiralık Ev İlanıyla Dolandırıcılık: 3 Kişi Gözaltında

Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekiplerince gözaltına alınan D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) işlemleri tamamlandı.

E.Ş. ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen D.A. ile C.K. ise adliyeye götürüldü.

Emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, 2 Kasım'da düzenlenen operasyonda D.A, C.K. ve E.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edilmişti.