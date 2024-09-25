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Samsun'da Sahte İçki Üretimi: Bir Kişi Gözaltında

Samsun'da Sahte İçki Üretimi: Bir Kişi Gözaltında
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında sahte içki üreten M.U. adlı şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonda 80 litre etil alkol, 14 litre sahte içki ve 34 alkollü içki kiti ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir binanın bodrum katında sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.U'nun (53) bir binanın bodrum katında sahte içki imalatı ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol, 14 litre sahte içki ile 34 alkollü içki kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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