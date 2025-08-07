Samsun'da Sahte İçki Üreticisi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki üretimi ve satışı yapan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki imalatı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, mahalle aralarında sahte içki sattığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, satışa hazır 12 şişe sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.