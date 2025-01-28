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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 40,5 Litre Ele Geçirildi

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 40,5 Litre Ele Geçirildi
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Samsun'da düzenlenen bir operasyonda, 40,5 litre sahte içki, 39,84 gram esrar ve 2 esrarlı sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.A'nın evinde yaptığı baskında şüpheliyi gözaltına aldı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 40,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde Y.A'nın evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Zanlının evinde yapılan aramada 40,5 litre sahte içki, 39,84 gram esrar ve 2 esrarlı sigara ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli Y.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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