Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 80 litre etil alkol ele geçirildi. Yılbaşı öncesi yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.