Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 159 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Samsun'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ile birlikte uyuşturucu maddeler ve silah mühimmatı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 159 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 159 litre etil alkol, 77 boş içki şişesi, 2 kilogram sentetik uyuşturucu, 20 gram uyuşturucu madde ile 100 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.C. (32) işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel