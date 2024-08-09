Üye Girişi
Haberler

Samsun'da sahte içki operasyonu: 1 ton etil alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içki ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 1 ton etil alkol geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda sahte içki üreterek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 1 ton etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Sahte İçki İlkadım samsun Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title