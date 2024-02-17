Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.