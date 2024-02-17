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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 160 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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