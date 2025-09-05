Haberler

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Canik ilçesinde jandarma ekipleri, sahte içki yapma hazırlığı yapan bir kişiyi yakaladı ve aracında 110 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Samsun'un Canik ilçesinde, jandarma ekiplerince sahte içkiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin kaçak yollarla elde ettiği yüklü miktardaki etil alkolle sahte içki yaparak piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında zanlının kullandığı aracı takip ederek uygulama noktasında durduran ekipler, araç içerisinde 22 bidon içerisinde 110 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. (64) işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

