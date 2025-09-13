Haberler

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol ve 6 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içkinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ile 6 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
