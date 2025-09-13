Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 litre etil alkol ve 6 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içkinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ile 6 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel