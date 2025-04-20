Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 7 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alaçam Emniyet Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce, şüpheli M.Ç'nin (53) evi ve işyerinde yapılan aramalarda 7 litre kaçak içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel