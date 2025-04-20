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Samsun'da Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

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Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucunda 7 litre kaçak içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alaçam Emniyet Müdürlüğü ile Yakakent Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içkiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Ekiplerce, şüpheli M.Ç'nin (53) evi ve işyerinde yapılan aramalarda 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel
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