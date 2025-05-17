Samsun'da Sahte İçki İmalatına Geçit Yok
Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki ürettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. İlkadım ilçesindeki operasyonda 17 litre etil alkol, 10 litre el yapımı sahte içki ve alkol kiti ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde sahte içki üretilip piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 17 litre etil alkol, 10 litre el yapımı sahte alkollü içki ve alkol kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel