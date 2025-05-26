Samsun'da Sahte İçki İmalatı Operasyonu

Samsun'da Sahte İçki İmalatı Operasyonu
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Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalatı yapan bir zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonda 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki ve çeşitli içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte içki imal ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkollü içki üretimiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 25 litre etil alkol, 9 litre sahte içki, 4 adet 100 gramlık anason yağı, 9 adet 30 gramlık arpa aroması, plastik huni ve 4 plastik damla aparatı ele geçirildi.

Sahte içki imal ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
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