Samsun'da Sahte Dolarla Yakalanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da polis tarafından sahte dolar ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da polis tarafından sahte dolar ile yakalanan bir kişi yargılandığı mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi şehirler arası otobüs terminalinde 44 adet sahte 100 dolarlık banknot ile yakalanan B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.Ö. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme B.Ö.'yü 2 yıl 1 ay hapis ve 2 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN