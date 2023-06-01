Samsun'da Sahte Dolar ve Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a otobüsle gelen B.Ö. ile T.Y. isimli kadını, şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına aldı. Zanlıların eşyaları ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 44 sahte 100 dolarlık banknot ile yaklaşık 397 gram uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.