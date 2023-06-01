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Samsun'da Sahte Dolar ve Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Sahte Dolar ve Uyuşturucuyla Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a otobüsle gelen B.Ö. ile T.Y. isimli kadını, şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına aldı. Zanlıların eşyaları ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 44 sahte 100 dolarlık banknot ile yaklaşık 397 gram uyuşturucu ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a otobüsle gelen B.Ö. ile T.Y. isimli kadını, şehirlerarası otobüs terminalinde gözaltına aldı.

Zanlıların eşyaları ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 44 sahte 100 dolarlık banknot ile yaklaşık 397 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü İstanbul Samsun Güncel Haberler

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